Wiedergutmachung für verpatztes Zorua-Event: Pokémon GO macht euch ein Geschenk

Nachdem das erste eigentlich echt spannende Zorua-Event in Pokémon GO wegen eines doofen Bugs geplatzt war, konnten TrainerInnen weltweit das Lausefuchs-Pokémon kurze Zeit später auf andere Weise fangen. Auch diesmal gab es einen gravierenden Bug, wegen dem Niantic die Bluetooth-Funktion für Pokémon Go Plus abschalten musste.

Jetzt hat man alle Fehler behoben und bietet Wiedergutmachung an. Man aktualisiert ab sofort alle Statistiken und Attacken, die Zorua bei seinem Debüt ungewollt angenommen hat. Außerdem nehmen „Zorua, die sich aufgrund eines Pokémon GO Plus oder Pokéball Plus nicht verwandelt haben, wieder ihre ursprüngliche Gestalt an.“

Alle Beschränkungen im Zusammenhang mit Zorua sind ab sofort aufgehoben. Das heißt, ihr könnt das Lausefuchs-Pokémon jetzt auch in der GO-Kampfliga einsetzen, mit Freunden tauschen und an Pokémon Home übertragen. Außerdem bietet Niantic eine kleine Wiedergutmachung an. Im Ingame-Shop gibt es ein kostenloses Item-Paket.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic