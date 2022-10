Bye, bye, Galar: Das „ultimative Finale“ in Pokémon Schwert und Schild hat begonnen

In der Nacht hat in Pokémon Schwert und Schild das „Ultimative Finale“ begonnen. Das neue Online-Turnier ist ein Abgesang auf die achte Generation. TrainerInnen können mit allen in dieser Generation und in diesen Spielen verfügbaren Pokémon ohne Einschränkung kämpfen.

Wer mindestens einen Kampf abschließt, erhält im Anschluss nach der Veröffentlichung der Ranglisten 50 GP als Geschenk. Kämpfe können bis zum 31. Oktober 2022 um 00:59 Uhr ausgetragen werden. Die Anmeldung ist geschlossen.

Auch ältere Pokémon sind in den Doppelkämpfen erlaubt, wenn sie ihre Attacken im Kampfturm von Score City verlernt haben und dadurch das Kampfregel-Symbol tragen. Sechs Pokémon sind zum Turnier zugelassen, nur vier nehmen am Kampf teil. Alle Pokémon werden auf Level 50 gesetzt. Doppelte Pokémon sind ebenso erlaubt wie Dynamax, Gigadynamax und Items.

Es ist das letzte Online-Turnier in Galar. Wie The Pokémon Company vor zwei Wochen bekannt gab, wird man zum 1. November zahlreiche Online-Services einstellen. Dazu gehören auch die Spezial-Raids in der Naturzone und neue Rangkampf-Serien.

Bei dem letzten neuen Event in der Naturzone konnten TrainerInnen zwischen dem 21. Oktober und dem 23. Oktober auf Polaross und Phantoross in Dyna-Raids treffen. Bis jetzt ist für das letzte Wochenende kein neues Spezial-Raid angekündigt.

Es wird also langsam dunkel in der Galar-Region von Pokémon Schwert und Schild, natürlich auch in Vorbereitung auf die neue Generation. Pokémon Karmesin und Purpur können bei Amazon bereits vorbestellt* werden und erscheinen am 18. November für Nintendo Switch. Neben dem Frühkäuferbonus sind auch noch Vorbestellerboni zu erwarten, doch dazu gibt es noch keine Details.

