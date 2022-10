Pokémon GO: Zorua könnt ihr heute innerhalb von 10 Minuten fangen – aber es gibt Probleme

Bei einem speziellen Event könnt ihr in Pokémon GO heute Zorua in einem engen Zeitfenster fangen. Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde mit Shuppet zwischen 18 und 19 Uhr soll Zorua in den ersten und den letzten fünf Minuten auftauchen.

Euer Partner-Pokémon – es muss allerdings auch aktiv mit euch laufen – ist in diesen wenigen Minuten mehrfach auf der Karte vertreten. Niantic hatte schon vor Tagen empfohlen, die heutige Rampenlicht-Stunde gemeinsam mit dem Buddy-Pokémon zu bestreiten.

Fangt ihr eines der mehrfach gespawnten Buddy-Pokémon in dem Zeitfenster, verwandelt es sich in Zorua. So begann das Event heute jedenfalls in Neuseeland. Mehrere Twitter-Nutzer haben tolle Bilder und Videos von Zorua geteilt. Allerdings gibt es aktuell Probleme. Zorua scheint korrumpiert, spawnt mit falschen Statistiken und Werten.

Wie Serebii und andere NutzerInnen in den sozialen Netzwerken berichten, hat Niantic die Spawns deaktiviert. Schon mit der nächsten Zeitzone in Neuseeland gab es Zorua plötzlich nicht mehr. Berichten zufolge wurde auch der Tausch mit Zorua zwischen GO und Home deaktiviert. Es ist aktuell unklar, ob Zorua wieder spawnen wird, wenn das Event Deutschland erreicht.

Niantic hat einen Twitter-Beitrag dazu inzwischen gelöscht. Der offizielle Pokémon-GO-Account deutet das Event aber weiterhin mit einem Tweet an. Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic