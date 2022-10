Pokémon GO: Euer Go-Plus funktioniert nicht, weil Zorua schon wieder kritisch verbuggt ist

Frohe Kunde am gestrigen Abend: Ab sofort ist Zorua doch noch in Pokémon GO verfügbar. Nachdem das erste eigentlich echt spannende Event wegen eines doofen Bugs geplatzt war, könnt ihr jetzt das Lausefuchs-Pokémon fangen.

Doch damit einhergehend gab es schon den zweiten kritischen Bug. Den konnten TrainerInnen allerdings nicht gleich Zorua zuordnen. Wer heute Morgen auf die Jagd gehen wollte und dabei Pokémon GO Plus oder ein anderes Bluetooth-Gerät verbinden wollte, hatte Probleme. Nichts wollte funktionieren.

Niantic musste diese Art des Pokémon-Fangens deaktivieren, weil es den zweiten kritischen Zorua-Bug gab. Wie ihr wisst, verwandelt sich Zorua aus euren gespiegelten Buddy-Pokémon. Doch wenn man den Buddy per Bluetooth-Gerät wie Pokémon GO Plus fing, verwandelte er sich nicht.

Wer ein Legendäres, Mysteriöses oder Schillerndes Pokémon als Buddy hatte, hatte plötzlich ein zweites Exemplar davon im Pokémon-Rucksack. Bei Reddit häuften sich die Funde. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Niantic musste reagieren und deaktivierte das Auto-Catchen.

Damit einhergehend musste man natürlich auch verhindern, dass fehlerhaft duplizierte Pokémon an Online-Kämpfen teilnehmen. Unter anderem Giratina, Yvetal, Dialga, Palkia, Kyogre, Groudon, Darkrai und Xerneas sind gesperrt.

Außerdem gibt man bekannt, dass nicht verwandelte Pokémon sich zu einem gegebenen Zeitpunk doch noch in Zorua verwandeln werden. Wer von dem Bug vermeintlich profitierte, wird also nicht lange Spaß daran haben. Zorua scheint wahrlich verflucht.

Nicht der einzige neue Zorua-Bug, übrigens: Einige TrainerInnen berichten davon, dass Zorua nicht mit vollen HP gefangen wird. Auch das sieht sich Niantic derzeit genauer an.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic