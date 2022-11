Play Pokémon: Holt euch die neuen Pokémon-Preispacks jetzt in eurem lokalen Spielfachgeschäft

Im September berichteten wir, dass The Pokémon Company die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten „Play Pokémon“-Veranstaltungen in Deutschland wieder fortsetzen wird. SpielerInnen des Pokémon-Sammelkartenspiels können ab heute wieder an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen.

Dazu zählen Pokémon-Liga-Veranstaltungen in Geschäften, reguläre Liga-Spielsitzungen und Pre-Release-Turniere. Teilnehmende Läden findet ihr über die Event-Suche auf der offiziellen Website. Dort könnt ihr jetzt spezielle Play! Pokémon-Preispacks abstauben.

Diese kleinen Boni sollen dafür sorgen, dass die lokalen Spielfachgeschäfte und überhaupt die In-Store-Veranstaltungen wieder Fahrt aufnehmen. Qualifizierte Play! Pokémon-Einzelhändler haben bereits Preispacks für Play! Pokémon-Veranstaltungen wie Ligen, Liga-Herausforderungen, Liga-Cups und mehr erhalten, wie The Pokémon Company ankündigt.

Jedes Preispack enthält sechs Karten aus einer Auswahl von 200 Karten, alle sind im Standardformat zugelassen. Von beliebten Motiven bis hin zu exklusiven holografischen Upgrades ist alles dabei. Serie 1 ist jetzt verfügbar, ab Februar 2023 wird es alle sechs Monate eine neue Serie geben.

Die Meisterschaftsserie 2023 ist inzwischen im vollen Gange. Anfang Dezember wird eine Regionalmeisterschaft in Stuttgart stattfinden, im Februar gibt es eine weitere in Bochum. Die Internationalen Meisterschaften finden im April in Großbritannien statt. Die ersten europäischen Termine findet ihr hier.

Bildmaterial: The Pokémon Company