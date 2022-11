Pokémon Karmesin und Purpur: Es wird emotional im neuen Trailer – und neue Pokémon gibt es auch

Mit Spannung haben Pokémon-Fans der Veröffentlichung des heutigen Trailers zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur entgegengefiebert. Es könnten die letzten neuen Details vor der Veröffentlichung am übernächsten Freitag sein.

Ob das so kommt, wird sich zeigen. Zumindest wissen wir jetzt, welche Details uns der Trailer liefert. Es wird emotional! Als Hintergrundmusik des neuen Videos dient „Celestial“ von Ed Sheeran und wie schon im Musikvideo des Songs steht auch diesmal die Beziehung zu Pokémon im Vordergrund. Hier konkret die Beziehung zu eurem Partner-Pokémon in Paldea.

Im Trailer seht ihr außerdem erstmals das Karmesinbuch und das Purpurbuch. Hierbei handelt es sich um Berichte, die vor langer Zeit über eine Expedition geschrieben wurden. Pepper trägt eines der Bücher immer bei sich.

Es enthält Skizzen von Fotografien unidentifizierter Kreaturen – ähnliche Wesen wurden aber auch schon in Paldea gesichtet. Man nennt sie Riesenzahn und Eisenrad. Offensichtlich auch zwei neue Pokémon, die jedoch von The Pokémon Company nur „Monster“ genannt werden.

Damit kennen wir nun 23 neue Pokémon aus Paldea, darunter das am Sonntag enthüllte Gierspenst, aber auch die mit verschiedenen Aktionen vorgestellten Affiti, Gruff und Schligda. Auch die drei Starter zählen dazu, ebenso wie die Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon. So sparsam war The Pokémon Company lange nicht.

Am 18. November erscheinen Pokémon Karmesin und Purpur und die meisten neuen Features gibt es natürlich in beiden Spielen. Drei Pfade erwarten euch bei eurem Abenteuer, zwischen denen ihr frei wählen könnt. Das neue „Let’s Go“-Feature soll euch einige Dinge erleichtern und natürlich erwarten euch die neuen Terakristallisierungen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak