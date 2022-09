Tales of Arise feiert seinen ersten Geburtstag mit einem Geschenk an alle Fans

Tales of Arise ist am 10. September 2021 weltweit erschienen und feierte damit an diesem Wochenende seinen ersten Geburtstag. Bandai Namco hat das Spiel nicht vergessen und feierte mit einer neuen Illustration, die man in den sozialen Netzwerken und per Newsletter an die Fans verteilte. Ihr seht sie unten!

Darüber hinaus gibt es im Bandai Namco Store bis zu 35 % auf DLCs zum Spiel und bis zu 50 % Rabatt auf Fan-Artikel zu Tales of Arise. Auch die Vinyl zum Spiel, die exklusiv dort erhältlich ist, ist leicht rabattiert.

Nichts kostet hingegen der digitale Soundtrack, den Bandai Namco jetzt auf diversen Plattformen zum kostenlosen Streaming bereitgestellt hat. Ihr findet ihn bei Spotify, YouTube Music, Apple Music und Co.

Mit Kollaborationen zusammen mit Scarlet Nexus und Atelier Sophie 2 hielt man Tales of Arise auch in diesem Jahr im Gespräch. Auf eine Fortsetzung solltet ihr jedoch trotz des Verkaufserfolgs nicht hoffen.

Aber vielleicht gibt es bald Neuigkeiten zur Serie? Am 16. September um 15:30 Uhr wartet man mit einem Tales of Series Special Broadcast auf, dessen Gastgeber man noch verheimlicht. Klingt spannend.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco