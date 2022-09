Bandai Namco überträgt zur Tokyo Game Show einen Tales of Series Special Broadcast

Auch Bandai Namco hat das Line-up für die bevorstehende Tokyo Game Show 2022 enthüllt. Vom 15. bis zum 18. September präsentiert man diese Games spielbar:

Dragon Ball: The Breakers

One Piece Odyssey

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Ace Angler: Fishing Spirits

LEGO Brawls

Park Beyond

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Ultra Kaiju Monster Rancher

Darüber hinaus gibt es auch von Bandai Namco ein Livestream-Programm, das Gematsu fein säuberlich übersetzt hat. Am 15. September um 15 Uhr zeigt man beispielsweise One Piece Odyssey ausführlich. Am 16. September um 15:30 Uhr wartet man mit einem Tales of Series Special Broadcast auf, dessen Gastgeber man noch verheimlicht. Klingt spannend.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco