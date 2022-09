Merregnon: Land of Silence von Yoko Shimomura feiert nächste Woche Premiere in Deutschland

Für Konzerte rund um Videospielmusik waren es zwei schwere letzte Jahre. Thomas Böcker, verantwortlich für Konzerte wie Final Symphony und Symphonic Fantasies, war in der Pandemie aber nicht untätig.

Gemeinsam mit Yoko Shimomura stellte er Merregnon: Land of Silence auf die Beine. Mit dem symphonischen Anime möchten die Macher Kinder und Jugendliche für Klassik begeistern. Auf spielerische Weise bringt eine zauberhafte Geschichte dem jungen Publikum die symphonischen Klänge näher.

Nach Livestreams stehen nun – so war es sicher auch ursprünglich geplant, bevor die Pandemie kam – die Konzertsäle auf dem Plan. Bereits im April kündigte man die ersten Konzerte in Stockholm und Ludwigshafen für April 2023 an.

Doch seine Deutschlandpremiere feiert Merregnon: Land of Silence schon viel eher, nämlich bereits in der kommenden Woche beim 1. Familienkonzert der Neuen Philharmonie Westfalen in Gelsenkirchen und Recklinghausen.

Die Termine:

17. September 2022, 16.00 Uhr, Recklinghausen, Ruhrfestspielhaus

25. September 2022, 16.00 Uhr, Gelsenkirchen, Musiktheater im Revier

Weitere Details und Zugang zu den Tickets findet ihr hier.

Ein symphonischer Anime

Merregnon: Land of Silence ist speziell für Kinder und Familien konzipiert und sieht sich in der Tradition von Klassikern wie Prokofjews Peter und der Wolf und Saint-Saëns‘ Karneval der Tiere. Erzählt wird dabei die Geschichte von Miru.

Merregnon steht jetzt über die Website des Konserthueset Stochholm (Royal Stockholm Philharmonic Orchestra), das die Musik eingespielt hat, zum kostenlosen Streamen bereit. Die Geschichte ist etwa 45 Minuten lang und bietet deutsche Untertitel.

Bildmaterial: Merregnon: Land of Silence, Merregnon, Tan Zhi Hui