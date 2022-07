Xenoblade Chronicles 3: Nintendo zeigt noch den Launchtrailer

In den letzten Tagen und Wochen konnten wir schon sehr vieles zu Xenoblade Chronicles 3 sehen und erfahren. Da gab es natürlich den monströsen Übersichtstrailer und Informationen zum Day-One-Patch. Ebenfalls thematisiert wurde bereits der Erweiterungspass und das positive Medienecho machte nochmals neugieriger. Eher für Ärger sorgte dafür das Hin und Her zur Collector’s Edition, welche – so der Stand heute – nicht vor Herbst exklusiv im My Nintendo Store ohne das Spiel erscheinen soll.

Heute geht es nun mit dem Launchtrailer noch in die letzte Runde, denn heute erscheint Xenoblade Chronicles 3 bekanntlich exklusiv für Nintendo Switch.

Begleite Noah, Mio und ihre Freunde, während sie epische Landschaften durchqueren, gegen wilde Kreaturen kämpfen und versuchen, den nie endenden Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, der ihre Nationen gefangen hält. Aionios ist eine Welt voller natürlicher Pracht und bildet den Schauplatz für einen endlosen Konflikt zwischen zwei verfeindeten Völkern: Keves und Agnus. Zeit ist für die Bewohner von Aionios von entscheidender Bedeutung, denn sie kämpfen unerbittlich darum, ihr Leben lange genug zu verlängern, um eine 10-jährige Dienstzeit zu vollenden.

Der Launchtrailer zu Xenoblade Chronicles 3

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft