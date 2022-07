Xenoblade Chronicles 3: Macher geben Ausblick auf den Umfang der Story-Erweiterung

Xenoblade Chronicles 3 erscheint morgen und Xenoblade-Fans haben wohl erstmal eine dreistellige Anzahl an Spielstunden vor sich. Es gibt eigentlich noch keinen Grund, sich über den Erweiterungspass Gedanken zu machen.

Aber er ist nun mal schon angekündigt. Teil des Erweiterungspass ist 2023 auch eine „neue Handlung“. Im neuen „Ask the Developer“-Interview zu Xenoblade Chronicles 3 geben die Entwickler einen Ausblick auf den Umfang dieser Story-Erweiterung.

Genki Yokota von Nintendo macht Hoffnung auf eine sehr umfangreiche Story-Erweiterung. „Wir werden am Ende des Erweiterungspasses eine neue Geschichte hinzufügen, und wir denken darüber nach, den Inhalt so umfangreich wie bei Xenoblade Chronicles 2: Torna – Das goldene Land zu gestalten“, so Yokota.

„Wir hoffen, dass sowohl diejenigen, die diesen Inhalt genossen haben, als auch Neulinge ihn sich holen werden. Es wird ein ziemlich umfangreicher Inhalt sein, der euch nicht enttäuschen wird… aber ich spreche schon wieder vom Umfang“, schmunzelt Yokota.

Koh Kojima von Monolith Soft ergänzt, dass die Inhalte des Erweiterungspasses nach „viel Spaß“ aussehen würden. Aber was soll er auch anderes sagen. Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country erschien einst als eigene Handelsversion und bietet laut HowLongToBeat im Schnitt mindestens 24 Stunden zusätzlichen Spielspaß.

Xenoblade Chronicles 3 erscheint morgen für Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr es aktuell reduziert für 53,99 Euro vorbestellen*. Die Sammleredition im My-Nintendo-Store lässt ohnehin auf sich warten. Seit gestern sind die Presse-Stimmen zum Spiel da und das neue Monolith-JRPG enttäuscht offensichtlich nicht.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft