Tales of Arise erreicht den nächsten Meilenstein – kostenlose DLC jetzt sichern

Wie Bandai Namco bei Twitter stolz verkündet hat, steht Tales of Arise bei nunmehr weltweit 1,5 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Diese Zahl vermeldet man etwa anderthalb Monate nach dem Erreichen der 1-Millionen-Marke.

Schon damals knackte man Rekorde: Es ist der Teil der Reihe, der die Millionenmarke am schnellsten erreicht hat. „Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, dass Tales of Arise von Fans und Neueinsteigern so gut angenommen wird“, sagte Yusuke Tomizawa, Producer von Tales of Arise.

Mit Tales of Luminaria steht bereits der nächste Serienteil an – diesmal allerdings für Mobilgeräte. Gestern erst hatte Bandai Namco dazu mit dem 4. November den konkreten Termin verkündet. Wir sprachen außerdem mit Sugi über die Monetarisierung und viele weitere Dinge.

Kostenlose Inhalte könnt ihr euch abholen

Falls ihr Tales of Arise gerade spielt, dann freut ihr euch vielleicht über kostenlose DLC-Inhalte. Bei den kostenlosen Inhalten handelt es sich um neue Schwierigkeitsgrade und neue Trainingsplatz-Kämpfe. Diese bekommt ihr jeweils einzeln und auf unterschiedlichem Wege.

Darüber hinas steht auch der kostenpflichtige Crossover-DLC mit Sword Art Onlie zur Verfügung und ist jetzt in den digitalen Stores bei Steam, PlayStation und Xbox als „SAO Collaboration Pack“ für 15,99 Euro erhältlich.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco