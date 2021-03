Tales of: Bandai Namco veröffentlicht Verkaufszahlen zur beliebten JRPG-Serie

Bandai Namco hat die meistverkauften Tales-of-Spiele bekannt gegeben. Man veröffentlichte jeweils ein weltweites Ranking und eine Top 10 der verschiedenen Regionen Japan, Europa und Nordamerika. Dabei ergibt sich ein recht interessantes Bild!

Das weltweit am meisten verkaufte Tales-of-Spiel ist Tales of Symphonia. Diese Platzierung hat das Spiel auch dem Erfolg im Westen zu verdanken. In Europa landet es auf Rang 2 und in Nordamerika auf Rang 1. In Japan hingegen ist Tales of Symphonia nicht so beliebt gewesen, nur Platz 7!

Auch lässt sich beobachten, dass in Japan die älteren Spiele der Serie am erfolgreichsten waren. Während in Nordamerika und besonders in Europa die Spiele ab PlayStation 3 die besten Zahlen einfahren.

In Europa ist zum Beispiel Tales of Zestiria das erfolgreichste Spiel! In Japan taucht die Geschichte um Sorey nicht einmal in den Top 10 auf. Wie sieht denn euer Tales-of-Ranking aus, unabhängig von den Verkaufszahlen?

Meistverkaufte Tales-of-Spiele weltweit

Tales of Symphonia – 2.400.000 Einheiten Tales of Vesperia – 2.370.000 Einheiten Tales of Destiny – 1.720.000 Einheiten Tales of Zestiria Tales of Berseria Tales of Phantasia Tales of the Abyss Tales of Eternia Tales of Xillia Tales of Destiny 2

Meistverkauft in Japan



Tales of Destiny – 1.630.000 Einheiten Tales of Phantasia – 1.330.000 Einheiten Tales of Eternia – 1.200.000 Einheiten Tales of Destiny 2 Tales of Vesperia Tales of the Abyss Tales of Symphonia Tales of Rebirth Tales of Xillia Tales of Graces

Meistverkaufte Spiele in Nordamerika



Tales of Symphonia – 940.000 Einheiten Tales of Vesperia – 810.000 Einheiten Tales of Zestiria – 600.000 Einheiten Tales of Berseria Tales of Symphonia: Dawn of the New World (inkl. Tales of Symphonia Chronicles) Tales of Xillia Tales of the Abyss Tales of Graces Tales of Xillia 2 Tales of Hearts

Meistverkaufte Spiele in Europa



Tales of Zestiria – 481.000 Einheiten Tales of Symphonia – 480.000 Einheiten Tales of Vesperia – 410.000 Einheiten Tales of Berseria Tales of Xillia Tales of Symphonia: Dawn of the New World (inkl. Tales of Symphonia Chronicles) Tales of Graces Tales of Xillia 2 Tales of Eternia Tales of the Abyss

