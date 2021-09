Verkaufszahlen: Tales of Arise knackt Meilenstein und Serienrekord

In Tales of Arise setzten viele Fans große Hoffnungen – und die meisten wurden erfüllt. Nicht nur unser Test zeigt sich begeistert vom neuen Tales-of-Abenteuer. Aber ein gutes Spiel macht noch keine guten Verkaufszahlen.

Im Falle von Tales of Arise gibt es heute aber schon die Entwarnung. Bandai Namco hat verkündet, dass Tales of Arise schon heute über eine Million Mal ausgeliefert und digital verkauft wurde.

Es ist damit der Teil der Reihe, der diesen Meilenstein am schnellsten erreicht hat. „Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, dass Tales of Arise von Fans und Neueinsteigern so gut angenommen wird“, sagt Yusuke Tomizawa, Producer von Tales of Arise.

„Unser Ziel bei diesem Titel war es, das Franchise so vielen Spielern und Spielerinnen wie möglich zugänglich zu machen und gleichzeitig die Tales-of-DNA und die Einzigartigkeit zu bewahren, die es dem Franchise ermöglicht hat, seit mehr als 25 Jahren stark zu bleiben. Wir möchten uns bei den Spielern und Spielerinnen für ihre Unterstützung bedanken.“

Gleichzeitig knackte die Tales-of-Serie als Ganzes die Marke von 25 Millionen verkauften Einheiten. Und das im Jahr des 25. Geburtstags von Tales of! Anteil daran hat aber nicht nur Tales of Arise. Zur Feier teilte Bandai Namco ein Artwork, dem man zusätzlich auch ein Video widmete.

Auch ältere Spiele verkaufen sich weiterhin gut

Tales of Berseria hat nun die Marke von zwei Millionen ausgelieferten und digital verkauften Einheiten geknackt. Und Tales of Vesperia: Definitive Edition blickt auf nun 1,5 Millionen Einheiten zurück. Auch diese Zahlen kommunizierte Bandai Namco heute. Rechnet man das Original mit ein, steht Vesperia bei 2,8 Millionen.

Mit Tales of Luminaria steht bereits der nächste Serienteil an. Diesmal allerdings für Mobilgeräte. Am 24. September um 12 Uhr japanischer Zeit werden wir mehr über das neue Tales of erfahren. Dann wird Bandai Namco nämlich einen Livestream zu Tales of Luminaria abhalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Tales of, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco