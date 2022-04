Square Enix sichert sich Tactics Ogre: Reborn als Trademark

Square Enix hat sich das Trademark Tactics Ogre: Reborn in Japan gesichert. Das muss einerseits nichts bedeuten, kann andererseits aber auch alles bedeuten. Beispielsweise ein Remaster des Super-Famicom-Klassikers.

Tactics Ogre erschien ursprünglich für das Super Famicom in Japan, später gab es eine PSone-Umsetzung auch in Nordamerika und schließlich auch in Form des Remakes Tactics Ogre: Let us Cling Together! für PSP auch in Europa.

Wie Nibellion bei Twitter berichtet, hätte Tactics Ogre auch auf der ominösen GeForce-Now-Liste gestanden. Damals hatte Ighor July die Datenbank des Streaming-Service GeForce Now durchforstet und dabei unter anderem etliche Sony-Games gefunden, die dann im Verdacht standen, Teil von Sonys PC-Taktik zu sein.

Nvidia hatte damals die Echtheit der Liste bestätigt, aber gleichzeitig auch offen eingeräumt, dass sie auch spekulative Titel beinhalten würde. Die Liste sei nur für internes Tracking und Tests verwendet worden.

Inzwischen ist es aber auch so, dass einige der Spiele tatsächlich angekündigt wurden. Outcast 2 wurde ankündigt, God of War ist für PCs erschienen, auch Crysis 4 und ein „unangekündigtes“ Card-Game von Square Enix. Zuletzt ergänzte das Chrono-Cross-Remaster die Liste der Spiele, die sich bestätigt haben.

Ein weitaus größeres Indiz dafür, dass das Trademark aber tatsächlich auch ein Spiel werden könnte, ist Square Enix‘ jüngste Vergangenheit. Nach Projekten wie dem Live A Live Remake, dem heute veröffentlichten Chrono-Cross-Remaster, dem bereits angekündigten HD2D-Remake von Dragon Quest III oder Actraiser Renaissance scheint ein Tactics Ogre: Reborn alles andere als unmöglich.

Bildmaterial: Tactics Ogre: Let Us Cling Together, Square Enix