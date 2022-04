Splatoon 3: Neu eröffnete japanische Website zeigt uns neue Screenshots

Im Sommer soll Splatoon 3 erscheinen und noch ist es seltsam ruhig um das Spiel. Aber das ist kein Grund zur Beunruhigung, es ist üblich, dass Nintendo sich PR-mäßig in feiner Reihenfolge abarbeitet.

Nach der Veröffentlichung von Nintendo Switch Sports Ende April oder spätestens Mario Strikers im Uni dürfte Nintendo in Sachen Splatoon 3 anziehen. Bis dahin gibt es heute von der frisch eröffneten japanischen Website immerhin einige neue Screenshots! Auch der nordamerikanische Twitter-Account veröffentlichte einige Bilder und Basiswissen rund um Splatoon.

Battle-Royale-like springt ihr aus einem Helikopter auf die Maps. Es gibt in Splatoon 3 zahlreiche neue Arenen und dynamische neue Fähigkeiten. Das Arsenal soll um eine Bogenwaffe und neue Spezialwaffen wie den Krabbenpanzer erweitert werden.

Auch ein Story-Modus ist wieder in Aussicht, in dem ihr gegen die Oktarianer-Armee in den Kampf zieht. Hier gilt es, die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindungen zur „Rückkehr der Mammalianer“ aufzudecken.

Einige der Bilder:

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo