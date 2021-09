Weshalb die Ankündigung von Actraiser Renaissance vielen Fans große Hoffnungen macht

Das war eine wirklich dicke Überraschung. Square Enix hat im Rahmen des Nintendo Direct in der Nacht eine Neuauflage von Actraiser angekündigt. Actraiser Renaissance ist ein „Revival des Klassikers“ aus den 90er-Jahren.

Das Spiel bietet eine neu aufgelegte 2D-Grafik in HD-Qualität sowie neue Geschichten, 15 neue Tracks von Actraiser-Komponist Yuzo Koshiro ebenso wie neu arrangierte Stücke, ein erweitertes Gameplay, neue Level und Bosse sowie ein neues Gebiet. Dazu gibt es Quality-of-Life-Verbesserungen wie Schwierigkeitsstufen und automatisches Speichern.

Actraiser-Fans springen jetzt schon durchs Zimmer, aber es kommt noch besser. Actraiser Renaissance steht nämlich ab sofort für 29,99 Euro bereits zum Download bereit. Nicht nur auf Nintendo Switch, sondern auch PlayStation, Mobilgeräte und PC-Steam. Nur Xbox wird leider ausgespart.

Actraiser Renaissance weckt große Hoffnungen

Die Ankündigung von Actraiser Renaissance kommt nicht nur unerwartet, sie weckt bei Fans auch große Hoffnungen. Actraiser entstand einst bei Quintet. Ein Studio, das in den 90er-Jahren hauptsächlich für Square entwickelte. Und dann klanglos von der Bildfläche verschwand.

Bei Quintet entstanden Klassiker wie Soul Blazer, Terranigma und Illusion of Time, die seit jeher sehr stiefmütterlich behandelt wurden. Man könnte auch sagen, sie wurden gar nicht mehr behandelt. Diese Klassiker der Videospielgeschichte bekamen keine Neuveröffentlichungen und sind nur für SNES verfügbar.

Fans haben nun berechtigte Hoffnung, dass Square Enix und vielleicht auch Nintendo weitere Anstrengungen unternehmen, die Quintet-Games wieder aus der Mottenkiste zu holen. Demensprechend äußern Fans unter der Ankündigung bei Twitter nicht nur ihren Dank, sondern machen auch gleich Forderungen auf.

Stellvertretend für diese Gemeinde schreibt Scott Strichart, Localization Director von Lost Judgment: „Ich weiß, Lost Judgment erscheint morgen und so, aber uh, ich brauche euch alle. Ihr müsst das Actraiser Remake kaufen, auch wenn es euch egal ist. Denn das ist wahrscheinlich der schnellste Weg, Soul Blazer, Illusion of Gaia und Terranigma wiederzusehen – und ich will das alles noch zu Lebzeiten.“

Der Launchtrailer zu Actraiser Renaissance

Bildmaterial: Actraiser Renaissance, Square Enix