Final Fantasy IX: Das langersehnte Remake ist wieder ein kleines Stück wahrscheinlicher

Erinnert ihr euch? Vor einigen Monaten gab es klitzekleine Gerüchte um ein Remake zu Final Fantasy IX, die allerdings nur auf dem (damals) ziemlich windigen Datamining-Fund bei GeForce Now basierten.

Ighor July hatte die Datenbank des Streaming-Service GeForce Now durchforstet und dabei unter anderem etliche Sony-Games gefunden, die dann im Verdacht standen, Teil von Sonys PC-Taktik zu sein.

Nvidia hatte damals die Echtheit der Liste bestätigt, aber gleichzeitig auch offen eingeräumt, dass sie auch spekulative Titel beinhalten würde. Die Liste sei nur für internes Tracking und Tests verwendet worden. Das sah erstmal plausible aus.

Etliche Projekte sind bestätigt

Inzwischen ist es aber auch so, dass etliche der Spiele tatsächlich angekündigt wurden. Outcast 2 wurde ankündigt, God of War ist für PCs erschienen, auch Crysis 4 und ein „unangekündigtes“ Card-Game von Square Enix: Voice of Cards. Zuletzt ergänzte das Chrono-Cross-Remaster die Liste der Spiele, die sich bestätigt haben.

Seitdem ist noch mehr passiert, vor allem auf dem Konto von Square Enix. Kingdom Hearts IV wurde angekündigt und während das natürlich ein relativ leicht vorherzusagender Titel ist, war er eben auch Bestandteil der Liste. Ebenso wie Tactics Ogre Reborn, zu dem sich Square Enix vor einigen Tagen aus heiterem Himmel ein Trademark registriert hat.

Und jetzt erinnern wir uns nochmal: Auch das Final Fantasy IX Remake stand auf dieser Liste. Es klingt nach wie vor unwahrscheinlich, aber ein Fünkchen Hoffnung darf man wohl haben. Der ausgewiesene JRPG-Fan und gut informierte Journalist Jason Schreier hat diese Hoffnung offenbar auch.

Denn Square Enix hat Final Fantasy IX keinesfalls vergessen. In den letzten Jahren gab es noch einmal weitere Portierungen, unter anderem für PC-Steam und für Nintendo Switch. Dem Vernehmen nach wird aktuell auch eine animierte Serie zu Final Fantasy IX umgesetzt. Und in diesen Tagen wurde auch eine Veröffentlichung des Soundtracks auf Vinyl angekündigt.

Wir träumen also nochmal, sowie es die Macher des Memoria Project taten. Sie veröffentlichten im November ein Video, das zeigte, wie ein AAA-Remake des Klassikers aussehen könnte. Ihr seht das Video nachfolgend noch einmal.

Das Memoria Project:

