Final Fantasy IX wird als animierte Serie für Kinder umgesetzt

Square Enix und die Cyber Group Studios haben beschlossen, eine animierte Serie zu Final Fantasy IX zu entwickeln. Diese soll sich an Acht- bis 13-Jährige richten. Das französische Produktionsstudio ist auch für den weltweiten Vertrieb verantwortlich.

Ende 2021 oder Anfang 2022 möchte man mit der Produktion beginnen und begibt sich nun auf die Suche nach einem Veröffentlichungskanal. Die Anzahl an Folgen und deren Länge steht noch nicht fest. Über aktuelle Werke der Cyber Group Studios könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite informieren.

Zidane, Garnet, Vivi und Co. als animierte Serie, welche sich vor allem an Kinder richtet? Was meint ihr?

via Kidscreen, Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix