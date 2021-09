Dragon Quest XII: Entwicklung zieht an – auch ORCA als Co-Developer bekannt

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der japanische Entwickler Hexadrive Square Enix bei der Entwicklung von Dragon Quest XII unterstützt. Nun wurde publik, dass auch das Studio ORCA involviert ist.

Ähnlich wie Hexadrive startete man bei Facebook einen Aufruf zur Einstellung neuer MitarbeiterInnen und gab im Zuge dessen bekannt, an Dragon Quest XII zu arbeiten. Offensichtlich ist man bei Square Enix über die Planungsphase hinaus und es beginnt die Produktion.

Bei ORCA sucht man nicht nur nach Entwicklern für Dragon Quest XII, sondern auch für ein unangekündigtes Unreal-Engine-Projekt. Das Studio wurde 2011 von Takuya Iwasaki gegründet, der zuvor für Namco und Cavia tätig war. ORCA hat bereits an Dragon Quest X und Dragon Quest XI mitgewirkt, hat also eine gewisse Dragon-Quest-Erfahrung.

Falls euch ORCA irgendwie bekannt vorkommt, liegt das vielleicht an ILCA. Auch dieses Studio gehört Takuya Iwasaki und ihr kennt es wohl spätestens seit der Ankündigung von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle.

Viele Details zu Dragon Quest XII gibt es noch nicht

Viele Details zu Dragon Quest XII gibt es noch nicht. Zur Ankündigung überraschte Yuji Horii aber mit einer erschütternden Nachricht. Man wird nämlich das runden- und kommandobasierte Kampfsystem von Dragon Quest überarbeiten. Dragon Quest ist seit jeher bekannt und beliebt dafür, an alten Traditionen festzuhalten.

Horii sagt, man würde nicht auf Kommandos verzichten, aber einige Änderungen vornehmen. Man habe da ein paar Prototypen in Arbeit. Es sei aber immer noch das Kampfsystem, das Fans lieben. Außerdem verkündete er, Dragon Quest XII sei ein Dragon Quest „für Erwachsene“. Was immer das auch bedeutet.

Einige weitere Hinweise gab Horii später in einem Interview. Wann wir Dragon Quest XII wiedersehen, steht derzeit in den Sternen. Im Line-up für die Tokyo Game Show 2021 steht Dragon Quest XII nicht.

via Automaton, Bildmaterial: Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Square Enix