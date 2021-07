Yosuke Matsuda sieht Dragon Quest XII als Vorlage für die Zukunft

Am Dragon-Quest-Tag 2021 feierte Square Enix den 35. Geburtstag der traditionellen JRPG-Reihe. Dies tat man standesgemäß mit der Ankündigung von Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Mehr als das Logo zeigte man jedoch noch nicht.

Aufhorchen ließ damals jedoch bereits Yuji Horii. Man wird nämlich das runden- und kommandobasierte Kampfsystem von Dragon Quest überarbeiten. Dragon Quest ist seit jeher bekannt und beliebt dafür, an alten Traditionen festzuhalten.

Horii sagte, man würde nicht auf Kommandos verzichten, aber einige Änderungen vornehmen. Man habe da ein paar Prototypen in Arbeit. Es sei aber immer noch das Kampfsystem, das Fans lieben. Außerdem verkündete er, Dragon Quest XII sei ein Dragon Quest „für Erwachsene“. Was immer das auch bedeutet.

Tradition trifft auf Innovation

Nun gibt es von Yosuke Matsuda einige neue Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte. Matsuda muss es wissen, er ist immerhin der Präsident von Square Enix. In einem Interview sagte er, dass Dragon Quest XII: The Flames of Fate die Zukunft der Reihe für die nächsten 10 bis 20 Jahre ebnen könnte.

Klar wolle man auch an Traditionen festhalten, allerdings gibt es diesmal auch Innovationen. So will man mit Neuerungen die Serie vorwärtsbringen. Und so offenbar auch fit für die Zukunft machen.

Offenbar will man Fans also schon mal auf Änderungen vorbereiten, bevor man diese im Detail zeigt. Zur konkreten Umsetzung kann man derzeit jedoch nur spekulieren.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate soll weltweit gleichzeitig veröffentlicht werden. Plattformen und ein Datum sind noch unbekannt.

via Siliconera, Bildmaterial: Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Square Enix