Tokyo Game Show 2021: Square Enix konkretisiert Livestreams und Programm

Square Enix hat die Pläne für die bevorstehende Tokyo Game Show 2021 konkretisiert. Man wird am 1. Oktober um 19 Uhr japanischer Zeit (12 Uhr deutscher Zeit) eine weitere Ausgabe von Square Enix Presents abhalten. Die Laufzeit ist dabei auf 50 Minuten angesetzt. Das wissen wir bereits.

Das Programm für die Show hatte Square Enix bisher nicht detaillierter beschrieben, obwohl es bei den letzten beiden Ausgaben der Fall war. Nun holte man es nach. Wir dürfen uns auf jeden Fall auf Forspoken, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sowie Final Fantasy VII: The First Soldier freuen.

In der Pressemeldung verkündet Square Enix, dass „alle für das westliche Publikum relevanten Informationen“ im Anschluss auf den Presseseiten verfügbar sind. Das bedeutet wohl im Umkehrschluss, dass es auch ein paar Japan-relevante Details gibt. Wir werden berichten!

Zusätzliche spielspezifische Livestreams

Zusätzlich zur Square Enix Presents werden während des gesamten TGS-Wochenendes mehrere spielspezifische Stream-Programme ausgestrahlt. Es gibt jeweils englische Untertitel oder Sprachausgabe:

Forspoken: Freitag, 1. Oktober um 15:00 Uhr

Stranger of Paradise: Samstag, 2. Oktober um 14:00 Uhr

Final Fantasy VII: The First Soldier: Sonntag, 3. Oktober um 10:30 Uhr

Während der Tokyo Game Show werden außerdem neue Merchandise-Artikel und limitierte Event-Musikprodukte vorgestellt, die im nordamerikanischen und europäischen Square Enix Store vorbestellt werden können.

Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix, Team Ninja