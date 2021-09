NEO: The World Ends with You erscheint am 28. September im Epic Games Store

Square Enix wird NEO: The World Ends with You am 28. September für PCs via Epic Games Store veröffentlichen. Die PC-exklusive Zusammenarbeit mit dem Epic Games Store ist nicht neu und war im Falle von NEO: The World Ends with You auch schon lange bekannt. Vor einigen Monaten erschien die gesamte Kingdom-Hearts-Saga im Epic Games Store.

Bislang ist NEO: The World Ends with You für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Und es ist sehr gut! Das bestätigt euch auch unser Test. Die Handelsversionen für Nintendo Switch und PlayStation 4 findet ihr zum Beispiel bei Amazon*.

NEO: The World Ends with You versetzt die SpielerInnen nach Shibuya, wo sie in der Rolle von Protagonist Rindo an einem Kampf ums Überleben teilnehmen – dem „Spiel der Reaper“. Unter Rindos MitspielerInnen befinden sich viele stylische und faszinierende Charaktere, die gemeinsam das Herz von Tokyo erkunden und die Geheimnisse hinter dem teuflischen Spiel aufdecken.

Solltet ihr euch trotz allem unsicher sein, könnt ihr übrigens eine Demo auf Konsolen ausprobieren. In der Demo könnt ihr die ersten zwei Tage des Spiels erleben. Den Spielfortschritt könnt ihr übertragen.

via Square Enix, Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix