Die EA Play Live 2021 findet am 22. Juli statt – außerhalb der E3

Electronic Arts hat die Pläne für die große Sommer-Pressekonferenz EA Play Live 2021 vorgestellt. Diese soll am 22. Juli stattfinden und damit über einen Monat nach der E3 2021. Anders als in anderen Jahren sucht man nun also auch den zeitlichen Abstand zur Veranstaltung.

Über die geplanten Inhalte gab man noch keine Auskunft. Bei den letztjährigen Game Awards sahen wir jedoch Teaser-Trailer zu Dragon Age und Mass Effect. Hoffnungen auf konkrete Ankündigungen bestehen also.

Der Gaming-Sommer im Überblick

Juni – Summer Game Fest (weitere Details)

5. Juni, 11:00 Uhr – Indie Live Expo 2021 (Livestream)

12.–15. Juni – E3 2021 (weitere Details)

12. Juni, 21:00 Uhr – Ubisoft Forward

13. Juni – PC Gaming Show 2021 (weitere Details)

13. Juni – Future Games Show: Summer Showcase 2021 (weitere Details)

22. Juli – EA Play Live 2021

25. August – Gamescom 2021: Opening Night Live

23.–27. August – Gamescom 2021 (weitere Details)

30. September – 3. Oktober – Tokyo Game Show 2021 (weitere Details)

