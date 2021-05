Samurai Warriors 5 wird deutsche Bildschirmtexte bieten

Wie Koei Tecmo heute ankündigte, wird Samurai Warriors 5 deutsche Bildschirmtexte bieten. Wer sich bisher aufgrund der Sprachbarriere nicht an die doch recht intensive japanische Historie des Spiels heranwagte, hat nun also eine neue Chance.

Koei Tecmo feiert dies mit der Eröffnung einer neuen, deutschsprachigen Website und mit einem neuen Trailer. Der ist passenderweise deutschsprachig untertitelt.

Samurai Warriors 5 wird am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation, PC und Xbox. Für alle drei Konsolen-Plattformen gibt es eine Handelsversion, die ihr euch bereits vorbestellen könnt*.

Spielt natürlich in der Sengoku-Ära

Samurai Warriors 5 spielt in der Sengoku-Ära, in der sich die Gesellschaftsordnung in Japan stark veränderte. Während der Krieg tobt, versuchen mehrere einflussreiche Persönlichkeiten, ihren eigenen Nutzen aus den turbulenten Zeiten zu ziehen.

Der große Daimyō Yoshimoto Imagawa entsendet seine Truppen in einen kleinen Nachbarstaat, um Ieyasu Tokugawa als Geisel zu nehmen. Während alle zögerlich die Situation erst einschätzen wollen, handelt Nobunaga Oda unverzüglich.

