Summer Game Fest 2021 für Juni geplant

Das diesjährige Summer Game Fest soll im Juni stattfinden und erneut die „Day of the Devs: Summer Game Fest“ mit einbinden, wie Organisator Geoff Keighley ankündigte.

Bei „Day of the Devs: Summer Game Fest“ handelt es sich um eine Veranstaltung, die einer ausgewählten Gruppe an Indie- und AAA-Spielen eine Bühne bietet. Das Fest wird von exklusiven News und Gameplay-Videos begleitet, außerdem soll Videospiel-Musik performt werden. Abgesehen von Geoff Keighley sind auch Double Fine Productions und iam8bit an der Produktion beteiligt.

Nach der Premiere im letzten Jahr wird das Summer Game Fes nun ein zweites Mal stattfinden. Im letzten Jahr gab es dabei nicht nur Indie-News. Crash Bandicoot 4: It’s About Time wurde vorgestellt, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 wurde angekündigt und Geoff Keighley präsentierte den DualSense der PlayStation 5 erstmals im Detail in einem Livestream.

Solltet ihr selbst EntwicklerIn sein und habt Interesse, teilzunehmen, könnt ihr euch hier registrieren. Dazu habt ihr bis zum 9. April Zeit. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Studios und Publishern sowie der genaue Zeitplan sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Summer Game Fest