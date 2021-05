Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles erscheint auf Englisch

Sega hat angekündigt, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan unter dem Namen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles in diesem Jahr auch in einer englisch lokalisierten Version erscheinen wird. Diese ist bisher für Asien geplant, erhöht aber natürlich auch die Chancen auf eine Veröffentlichung hierzulande. Zudem steht auf jeden Fall der Import einer verständlichen Fassung offen. Es gibt sogar eine englische Sprachausgabe.

Tanjiro Kamado kanns auch feurig

Zusätzlich kündigten der japanische Publisher Aniplex und der Entwickler Cyberconnect2 auch den nächsten Kämpfer an. Dabei handelt es sich um die Hinokami-Kagura-Form von Protagonist Tanjiro Kamado. Dieser kämpft mit Feueratmung und stellt damit eine Variante der bisherigen Wasseratmung dar. Tanjiro Kamado lernte diese Feuer-Technik einst von seinem Vater.

Weitere spielbare Charaktere umfassen die Wassersäule Giyu Tomioka, den Protagonisten Tanjiro (Wasseratmung) und seine Schwester Nezuko, Wildschweinkopf Inosuke und Pikachu-Verschnitt Zenitsu, Sakonji Urokodaki sowie Sabito und Makomo. Unlängst kündigte man außerdem die Insektensäule Shinobu Kocho sowie die Feuersäule Kyojuro Rengoku an. Mit weiteren Neuzugängen ist zu rechnen.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles soll 2021 für PCs und alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe, handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler. Bislang wurden außerdem ein Story-Modus und ein Tag-Battle-Modus angekündigt.

Trailer

Entwicklungs-Einblick

Tanjiro Kamado in der Feuer-Form

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2