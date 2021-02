Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan: Brandneue Einblicke in die Dämonenjagd

Vor nicht einmal zwei Wochen haben Herausgeber Aniplex und Entwickler CyberConnect2 angekündigt, dass die Videospielumsetzung zum Anime Demon Slayer für alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen wird. Außerdem hat die Weekly Jump das Jahr 2021 als Veröffentlichungszeitraum angegeben. Nun gibt es nicht nur neues Gameplay, sondern auch Charakter-Vorstellungen und einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung.

Den Videos nach zu urteilen, wird Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan ein klassischer 3D-Arena-Prügler, wie wir es bereits von bekannten Ablegern wie der „Naruto: Ninja Storm“-Reihe oder „My Hero One’s Justice“ kennen. Neben dem Lebensbalken gibt es beispielsweise die standardmäßige Energieleiste, die für dem Anime entnommene Spezialangriffe verantwortlich ist.

Was verraten uns die neuen Videos noch?

In dem siebenminütigen Gameplay-Video sind zunächst nur fünf spielbare Charaktere zu sehen: Protagonist Tanjiro, dessen Schwester Nezuko, Zenitsu, Inosuke und Wassersäule Giyu. Aber keine Panik: Wer das breite Roster des Animes kennt, wird ahnen können, dass es nicht bei diesen fünf bleiben sollte.

SpielerInnen können zwei Charaktere auswählen und im Kampf frei zwischen den beiden hin- und herwechseln. Der jeweils nicht aktive Kämpfer unterstützt dann als Support-Charakter mit kurzen Angriffen, allerdings teilen sich beide eine einzige Lebensleiste.

Besonders Tanjiro und Nezuko stehen bei den Neuigkeiten im Rampenlicht. Tanjiro nutzt die Wasser-Atmung, um seine Gegner mit präziser Power wegzuspülen. Nezuko hingegen attackiert mit den Dämonenkräften, die sie durch ihre Verwandlung erhalten hat. Zuletzt gewährt uns ein Video der Entwickler nochmal einen tieferen Einblick in komplexe Vorgänge wie Animationen und Charakter-Modelle.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Sieben Minuten Gameplay

Charakter-Vorstellung: Tanjiro Kamado

Charakter-Vorstellung: Nezuko Kamado

Einblick in die Entwicklung

via Gematsu (1), (2), Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, Aniplex / Cyberconnect2