Metal Max: Wild West erscheint in Japan erst im nächsten Jahr

Metal Max feierte in einem Livestream den 30. Geburtstag. Neben der englischen Version von Metal Max Xeno: Reborn gab es jedoch auch weniger gute Neuigkeiten. So wird Metal Max: Wild West das Jubiläum verpassen und in Japan erst im Jahr 2022 erscheinen.

Dafür gibt es immerhin die ersten Details und einige Bilder zu Metal Max: Wild West, welches ursprünglich als Metal Max Xeno: Reborn 2 bekannt war. So gibt es einen neuen Protagonisten. Wenn man im Spiel voranschreitet, kann man die Basis erweitern. Gekämpft wird im ausgetrockneten Biwa-See, es tauchen somit neben neuen Monstern auch Wassergegner aus Metal Max 2 auf.

Die Veröffentlichung soll in Japan also im nächsten Jahr für PlayStation 4 und Nintendo Switch erfolgen. Der Titel gibt nun auch das Setting an: Es geht dieses Mal in den Westen. Nicht nur der Schauplatz soll neu sein, auch die Charaktere und das Spielsystem wurden zum 30. Geburtstag von Metal Max erneuert.

Bilder zu Metal Max: Wild West

