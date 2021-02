Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan: Zenitsu und Inosuke stürmen das Schlachtfeld

Schnell wie der Blitz und stark wie ein Wildschwein: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan stellt die beiden Kämpfer Zenitsu Agatsuma und Inosuke Hashibira in neuen Videos vor.

Während er eigentlich ein Angsthase ist, versinkt Zenitsu in extremen Stresssituationen in einen meditativen Zustand, in dem er eine blitzartige Geschwindigkeit erreicht und Gegner buchstäblich elektrisiert. Inosuke hingegen kämpft voller Inbrunst mit der Biest-Atmung und stürmt mit dem Kopf voran in die Schlacht.

Neben der Wassersäule Giyu und dem bereits vorgestellten Protagonisten Tanjiro und seiner Schwester Nezuko sind die beiden bislang die einzigen angekündigten Kämpfer. Aufgrund der vielen Charaktere des Animes liegt die Vermutung eines breiteren Rosters aber nahe.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan soll 2021 für PCs und alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe, handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler. Bislang wurden außerdem ein Story-Modus und ein Tag-Battle-Modus angekündigt.

Charakter-Vorstellung: Zenitsu Agatsuma

Charakter-Vorstellung: Inosuke Hashibira

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, Aniplex / Cyberconnect2