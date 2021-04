Final Fantasy XVI wird auf PlayStation-Website nun als Konsolen-zeitexklusiv gelistet

Final Fantasy XVI wird auf der PlayStation-Website jetzt als Konsolen-zeitexklusiv für PlayStation 5 gelistet. „Not available on other consoles for a limited time“, steht jetzt im Kleingedruckten auf der PlayStation-Website. Final Fantasy XVI ist bisher nur für PlayStation 5 angekündigt.

Schon bevor Final Fantasy XVI überhaupt offiziell vorgestellt wurde, gab es Gerüchte über eine Zeitexklusivität, die inzwischen Fakt ist. Im Ankündigungstrailer, den ihr unten nochmal seht, gab es bereits die Meldung, dass das Spiel „zeitweise nicht für andere Plattformen“ erscheint.

Die meisten nahmen das als Hinweis auf eine später folgende PC-Version, die bereits beim PlayStation 5 Showcase „auftauchte“. Im Trailer beim Event gab es damals die Meldungen „PlayStation Console Exclusive“ und „Also Available on PC“. Die Szene könnt ihr euch noch heute ansehen.

Der Hinweis auf der PlayStation-Website nun spricht explizit davon, dass das Spiel „nicht auf anderen Konsolen“ zur Verfügung steht. Das nehmen wiederum viele Fans nun als Hinweis auf eine Xbox-Version nach Ablauf der Zeitexklusivität.

Dass Final Fantasy XVI zumindest vom Start weg nur auf PlayStation 5 spielbar sein wird, ist zumindest unstrittig. Sony hatte sich schon erfolgreich Final Fantasy VII Remake gesichert, das bis heute nur auf PlayStation spielbar ist. Vor etwa einem Monat gab es bereits ganz ähnlich lautende Schlagzeilen, als es ein fast identisches Wording in einem Werbetrailer von Sony Brasilien gab.

Warten auf neue Details zu Final Fantasy XVI

Währenddessen warten Fans weiter auf neue Details zu Final Fantasy XVI. Zu dem „Action-RPG für Einzelspieler“ sollte es eigentlich in diesem Jahr neue Details geben – inzwischen zeigt der Kalender schon April an.

Im Februar gab es ein kleines Interview mit Producer Naoki Yoshida im japanischen Radio, wonach er „viel von Ghost of Tsushima“ gelernt habe und Final Fantasy XVI „ziemlich actionreich“ sei. Zu viele Rückschlüsse auf das Gameplay sollte man aufgrund dieser Aussagen aber nicht ziehen.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix