PlayStation Store: Mit Skill und Glück könnt ihr 100 Euro Guthaben von Sony abstauben

Auch im April veranstaltet Sony wieder die Trophy Challenge, bei der ihr ab sofort die Chance habt, eines von fünf 100-Euro-Guthaben-Paketen für den PlayStation Store abzustauben.

Dazu braucht ihr neben etwas Skill auch viel Glück. Denn die Teilnahmebedingungen sind nicht besonders anspruchsvoll und so wird es wohl viele Sony-Fans geben, die mitmachen und unter denen dann das Guthaben verlost wird.

Ihr müsst mindestens 15 Trophäen in den Spielen erzocken, die im April bei PlayStation Plus verfügbar sind oder im Rahmen der „Play At Home“-Kampagne erschienen sind. Und das war es auch schon! Meldet euch auf der Aktionsseite bei PlayStation an und macht mit. Für alle TeilnehmerInnen gibt es ein kostenloses Avatar-Paket.

Ihr habt bis zum 3. Mai 2021 Zeit, um die Trophäen zu erspielen und mitzumachen. Bei PlayStation Plus sind seit wenigen Tagen neu verfügbar: Days Gone, Zombie Army 4: Dead War und Oddworld: Soulstorm.

Seit dem 26. März stehen neun weitere kostenlose Indie-Games und PlayStation-VR-Spiele im Rahmen von Sonys „Play At Home“-Kampagne bereit. Diese Spiele gehören für immer euch, wenn ihr sie im Aktionszeitraum herunterladet:

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Paper Beast

Thumper

Und es kommt noch dicker. Ab dem 20. April wird man für begrenzte Zeit den Blockbuster Horizon Zero Dawn – Complete Edition verschenken. Bis zum 15. Mai 2021 um 5 Uhr deutscher Zeit wird das Spiel kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.

Bildmaterial: Sony PlayStation