Final Fantasy XVI ist ein „Action-RPG für Einzelspieler“ – neue Infos erst 2021

Mit der Enthüllung von Final Fantasy XVI beim PlayStation 5 Showcase in dieser Woche sorgte Square Enix für viel Gesprächsstoff. Besonders um zwei Themen gab es direkt im Anschluss an die erste Vorstellung ein wenig Irritationen.

Einerseits um die Plattform. Im Livestream der Showcase gab es im Anschluss an den Trailer einen sehr eindeutigen Hinweis auf eine PC-Version. Es hieß am Ende: „PlayStation Console Exclusive. Also Available on PC.“ Einen Screenshot davon haben auch wir festgehalten. Der danach veröffentlichte Trailer zum Spiel spricht hingegen sehr eindeutig von einer (zeit-)exklusiven Veröffentlichung für PlayStation 5. „PlayStation 5 Console Exclusive“, heißt es. „Not available on other platforms for a limited time after release on PS5.“ Das sollte man als die jetzige Faktenlage nehmen: Wer Final Fantasy XVI zur Veröffentlichung spielen will, wird eine PlayStation 5 benötigen.

Auf der anderen Seite gab es auch die „Befürchtungen“ einiger Fans, Final Fantasy XVI könnte ein MMORPG werden. Die Annahmen stützten sich offenbar einzig auf Naoki Yoshida, der als Producer von Final Fantasy XVI agiert. Square Enix ahnte wohl derartiges und stellt in der Pressemeldung zur Ankündigung klipp und klar fest: Final Fantasy XVI wird ein „Action-RPG für Einzelspieler“.

Und auch wenn sich das sechszehnte Teil der Serie augenscheinlich einige optische Parallelen zu Final Fantasy XIV leistet, so scheint sich das Spiel doch auch spielerisch nicht an MMOs anzunähern. Der erste Trailer gibt dafür jedenfalls keine Anhaltspunkte. Fakt ist aber, es wird wieder recht schnell und actionreich.

Der Rest ist Spekulation…

Der Rest ist Spekulation! Und Naoki Yoshida freut sich nach eigenem Bekunden schon darauf, sie zu lesen. Final Fantasy XVI scheint in vielerlei Dingen wieder „zurück zu den Wurzeln“ zu finden. Ein Fokus auf Kristalle, ein mittelalterliches Setting und Beschwörungen, die dem Anschein nach nicht nur für den Kampf sehr wichtig sein werden. Habt ihr die hell leuchtenden, sehr schnellen „Special Artes“ im Kampf bemerkt? Sie sind offenbar an Beschwörungen gekoppelt. Der Autor glaubt im ersten Trailer wenigstens schon gesehen zu haben, wie Phoenix schützend in den Kampf eingreift und wie Titans Faust kräftig austeilt. Spezielle Fertigkeiten, die an eroberte Beschwörungen gekoppelt sind?

Und wie sieht es wohl generell mit dem Kampfsystem aus? Wird uns Square Enix wie im Final Fantasy VII Remake wohl die Möglichkeit geben, das Spiel auch ein wenig ruhiger anzugehen? Die Option auf menü-basierte Kommandoauswahl, bei der das Spiel kurz pausierte, nahm den Kämpfen in Final Fantasy VII Remake kaum Dynamik, besänftigte aber sicher viele Fans der klassischen Spiele und rundenbasierter Kampfsysteme. Zu Final Fantasy XVI wurde das auch passen, oder was meint ihr?

Neue Infos zu Final Fantasy XVI erst 2021

Das ist nicht neu, ging aber zur Ankündigung ein wenig unter. Neue offizielle Informationen zu Final Fantasy XVI wird es in diesem Jahr ziemlich sicher nicht mehr geben. Naoki Yoshida betonte zur Ankündigung ausdrücklich, dass man den „nächsten großen Informationsblock für 2021 geplant“ habe.

Nachfolgend haben wir noch die offiziellen Screenshots aus dem Presse-Kit zur Ankündigung für euch. Es sind keine neue Szenen dabei, sie stammen alle aus dem ersten Trailer zum Spiel.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix