Final Fantasy XVI angekündigt – und es erscheint Konsolen-exklusiv für PlayStation 5

Wow – einen größeren Eröffnungstitel konnte es wohl aus der Sicht vieler unserer LeserInnen kaum geben. Es ist tatsächlich Final Fantasy XVI. Square Enix und Sony haben mit dem ersten Trailer des heutigen PlayStation 5 Showcase Final Fantasy XVI angekündigt. Es wird Konsolen-exklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Außerdem ist eine Veröffentlichung für PCs geplant. In den letzten Monaten gab es bereits einige Gerüchte, aber nichts war so richtig handfest.

Der erste Trailer zeigt uns eine Welt, die wieder deutlich mittelalterlich angehaucht ist. Weniger Sci-Fi jedenfalls, als wir es von den letzten Spielen kennen. Darüber dürften sich wohl die Fans freuen, die sich eher klassische Final-Fantasy-Settings zurück wünschten. Auf ein klassisches Kampfsystem werden diese Fans jedoch weiterhin verzichten müssen, aber das war auch wirklich nicht zu erwarten. Eher wird es wohl noch action-reicher.

Naoki Yoshida ist Producer

Als Producer des Spiels tritt Naoki Yoshida auf, der diese Rolle in den letzten Jahren für Final Fantasy XIV erfüllte. Im PlayStation Blog erklärt Yoshida, dass er auch weiterhin an Final Fantasy XIV arbeite. Director von neuen Final-Fantasy-Hauptspiel ist Hiroshi Takai. Er ist noch nicht ganz so bekannt. Als Director arbeitete er schon an The Last Remnant, aber auch an Final Fantasy V, Final Fantasy XI und Final Fantasy XIV.

Hiroshi Takaki wähnt sich „angekommen“:

Als Final Fantasy I veröffentlicht wurde, war ich auch nur ein Spieler. Ich war ein junger Student mit großen Träumen. Als sich Final Fantasy V in Entwicklung befand, hatte ich mir einen Platz bei den Entwicklern gesichert… auch wenn ich erst ganz am Anfang war. Von dort an bahnte ich mir meinen Weg in die Onlinewelt und habe sowohl bei Final Fantasy XI als auch XIV Zeichen gesetzt. Und jetzt… XVI.

Und jetzt XVI. So dürften das auch viele Final-Fantasy-Fans sehen. Aber wann? Das ist noch völlig offen, einen Termin oder auch nur einen Zeitraum gab es nicht. Im Gegenteil, in diesem Jahr werden wir Final Fantasy XVI wohl nicht wiedersehen. Yoshida verkündete, dass man den „nächsten großen Informationsblock für 2021 geplant“ habe. In der Zwischenzeit freue er sich über die Spekulationen, die nun im Internet zu lesen sein werden.

Und nun ihr – was sagt ihr zu Final Fantasy XVI?



Der Ankündigungstrailer zu Final Fantasy XVI

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix