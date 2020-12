Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida will euch 2021 überraschen

In der aktuellen Ausgabe befragt die japanische Famitsu wie in jedem Jahr zum Ausklang Dutzende EntwicklerInnen nach ihren Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen für das neue Jahr. Mit dabei ist auch Naoki Yoshida, den wir als Producer von Final Fantasy XIV kennen. Aber in diesem Jahr haben wir ihn auch als Producer des neuen Final Fantasy XVI kennengelernt.

Das Schlüsselwort für 2021 ist laut Yoshida: „Open-Minded“. Und das dürfte nicht nur für seine Arbeit und die Videospielbranche gelten. Zu seinen Zielen im neuen Jahr sagt Naoki Yoshida: „Ich glaube, 2021 wird das anstrengendste Jahr meiner Karriere. Ich möchte den SpielerInnen Überraschungen und Aufregung bringen, aber ich möchte auch auf meine eigene Gesundheit achten.“ Mit dem ersten Teil meint er natürlich seine zwei Babys: „Freut euch bitte auf Ankündigungen zu Final Fantasy XIV und Final Fantasy XVI!“

Und worauf freut sich Yoshida selbst? „Ich freue mich auf den neuen New Evangelion. [Der Film] wurde wegen COVID-19 verschoben, aber wird nun bald veröffentlicht. Ich bin sehr gespannt auf die Endsequenz!“

Wir reichen die Frage der Famitsu weiter. Worauf freut ihr euch 2021 besonders?

Mit der Ankündigung von Final Fantasy XVI beim State of Play von Sony im September hat Square Enix in diesem Jahr viele Fans überrascht. Zumal es bereits einen ziemlich ergiebigen Trailer zu sehen gab. Im Oktober eröffnete Square Enix dann die offizielle Website und nochmal gab es mehr Einblicke, als die meisten Fans erhofft hatten. Und auch wenn die „grundlegende Entwicklung“ und die „Produktion der Szenarien“ bereits abgeschlossen ist, bekräftigte Square Enix immer wieder, dass mit weiteren Details in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist.

