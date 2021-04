Bericht: Das neue Kojima-Spiel soll für Xbox erscheinen

In dieser Woche stellte das bisher unbekannte Blue Box Game Studio das neue Abandoned für PlayStation 5 vor. In den sozialen Medien wurde wild spekuliert – Fans hielten es für einen neuen Kojima-Stunt, so wie einst bei The Phantom Pain. Die Entwickler dementierten und zeigten sich enttäuscht.

Das Statement ist natürlich Dementi genug, aber es gibt noch einen entscheidenden Hinweis, dass es sich bei Abandoned nicht um das neue Kojima-Spiel handelt. Denn Abandoned erscheint für PS5 und Meldungen zufolge soll das neue Kojima-Spiel für Xbox erscheinen. Ups!

Das berichtet VentureBeat unter Bezug auf natürlich nicht genannte Quellen. Diese Quellen könnten zwar noch nicht mit Sicherheit sagen, ob der Deal in trockenen Tüchern sei. Aber Microsoft sei zumindest in Gesprächen mit Kojima Productions, um das neue Spiel auf Xbox zu veröffentlichen. Das suggeriert natürlich Exklusivität, aber davon ist nicht explizit die Rede.

Ebenfalls unbestätigten Gerüchten zufolge soll genau das auch die Bedeutung hinter der Kojima-Productions-Figur im Regal von Phil Spencer bei der Präsentation im Februar sein. Im Übrigen gibt es Leute, die behaupten, jeder Gegenstand im Regal hätte eine Bedeutung. Xbox fährt die Background-Geschichte schon eine Weile. Die Xbox Series S tauchte noch vor der Ankündigung ebenso in einem Video auf wie das Xbox Wireless Headset.

Es gab bereits Andeutungen von Kojima

Kojima Productions hatte schon im Oktober 2020 bestätigt, dass man ein Team für ein neues Spielprojekt zusammenstellt. In der Zwischenzeit war man aber auch noch mit Death Stranding beschäftigt, das natürlich Updates und auch einige Crossover wie zum Beispiel jenes mit Half-Life: Alyx erhielt. Erst vor wenigen Tagen plauderte Yoji Shinkawa aus, das neue Spiel könnte wohl bald vorgestellt werden.

Kojima selbst machte schon 2019 erste Andeutungen, wohin die Reise gehen könnte. Kojima ist bekannt dafür, bei Twitter einige versteckte Anmerkungen zu machen. Manchmal finden Fans sie erst nach Jahren wieder. Die Andeutung zum neuen Spiel war aber recht deutlich. „Um das gruseligste Horror-Spiel zu machen, schaue ich mir unheimliche Filme an, um meine Horror-Seele zu erwecken“, so Kojima damals.

Bildmaterial: Death Stranding, Sony, 505 Games, Kojima Productions