Hideo Kojima will „das gruseligste Horror-Spiel“ machen – sehen wir P.T. etwa wieder?

Hideo Kojima hat innerhalb weniger Wochen ein neues Entwicklerstudio auf die Beine gestellt und Death Stranding entwickelt. Zeit für neue Herausforderungen! Jetzt will Kojima das „gruseligste Horror-Spiel“ machen. Das schreibt Kojima ganz unumwunden auf seinem offiziellen Twitter-Account.

„Um das gruseligste Horror-Spiel zu machen, schaue ich mir unheimliche Filme an, um meine Horror-Seele zu erwecken“, so Kojima. Das ist Musik in den Ohren der Kojima-Fans und all jener, die einst P.T. erleben konnten. Dabei handelte es sich um einen spielbaren Teaser für Silent Hills, das vor dem krachenden Beziehungsende zwischen Konami und Kojima „angekündigt“ wurde, aber nie eine Vollendung erfuhr.

In seinem Tweet beschreibt Kojima weiter, wie er schon damals bei der Entwicklung von P.T. den thailändischen Horrorfilm The Eye ausgeliehen hatte, den er aber so gruselig fand, dass er ihn nicht beenden konnte. Er habe sich sogar nur die Disk geliehen, weil schon die Verpackung so gruselig war. Offenbar ist der Film nun wieder ein Thema für Kojima: „Werde ich in der Lage sein, ihn zu Ende zu schauen?“, fragt er. Ist damit auch P.T. wieder ein Thema für Kojima?

So deutlich wird er bei Twitter leider nicht. Klar ist, dass er auf das „Silent Hill“-Label wohl verzichten müsste. Aber das dürfte bei seinem Namen weniger ein Problem werden. Was ist mit euch? Bock drauf?

via Eurogamer, Bildmaterial: P.T., YouTube