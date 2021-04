Legend of Mana erscheint in Asien physisch und englischsprachig für Switch und PS4

Die Ankündigung eines Remasters von Legend of Mana kam plötzlich, aber nicht mehr überraschend. In letzter Zeit zeigt sich Square Enix spendabel gegenüber den historischen Spielen der Firma. Wer hätte noch vor Jahren mit einem Remake von Seiken Densetsu 3 gerechnet?

Das Remaster von Legend of Mana ist besonders für Europäer eine gute Nachricht, denn das Original erschien nie hierzulande. Legend of Mana erscheint am 24. Juni 2021 und soll deutsche Texte bieten. Allerdings gibt es nur eine digitale Veröffentlichung in Europa.

Wie immer lohnt der Blick nach Asien. In Japan gibt es eine Handelsversion und eine Collector’s Edition und in Südostasien sogar wieder eine Handelsversion mit englischen Texten. Bei Play-Asia könnt ihr importieren.

Die Karte ist… leer?

In Legend of Mana begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Dabei entdeckt ihr… dass die Weltkarte leer ist. Auf eurer Reise erhaltet ihr Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platziert. So erweckt ihr Städte und Dungeons zum Leben und schreitet in der Story voran.