Death Stranding erscheint am 2. Juni 2020 für PCs – inklusive Half-Life-Promo

Publisher 505 Games und Kojima Productions haben die Veröffentlichung der PC-Version von Death Stranding heute auf den 2. Juni 2020 datiert. Das Spiel wird dann digital im Epic Games Store und bei Steam sowie im stationären Handel erhältlich sein.

Mit der Veröffentlichung gibt es auch zusätzliche Features wie den Foto-Modus, hohe Frame-Rate und Unterstützung für Ultra-Wide-Displays. Außerdem gibt es eine Crossover-Promotion mit Valves Half-Life. Über verschiedene digitale Vorbestellerboni könnt ihr euch auf der offiziellen Website informieren.

Mit Norman Reedus als Sam Bridges ist das Setting des Spiels in der nahen Zukunft angesiedelt, in der mysteriöse Explosionen den Planeten zerrissen haben und eine Reihe übernatürlicher Events, bekannt als „Gestrandeter Tod“, ausgelöst haben. Mit spektralen Kreaturen, die die Umwelt plageartig heimsuchen und den Planeten an die Grenze zur Massenvernichtung bringen, ist es an Sam zwischen den verwüsteten Ödnissen zu reisen um die Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren.