Abandoned für PlayStation 5 angekündigt – und es ist nicht von Hideo Kojima

Im PlayStation Blog hatte Hasan Kahraman von Blue Box Game Studios die Gelegenheit, das erste große Projekt des Entwicklers vorzustellen: Abandoned. Es handelt sich dabei um einen cineastischen Horror-Survival-Shooter, der in der First-Person-Perspektive gespielt wird. Die Entwicklung sei noch im frühen Stadium, doch Abandoned macht schon einen guten Eindruck.

Das fanden auch viele Fans von Hideo Kojima.

In den sozialen Medien machten in Windeseile Spekulationen die Runde, wonach es sich bei Abandoned um das neue Spiel von Kojima Productions handelt. Wenn man lange genug darüber nachdenkt, könnte man tatsächlich auf diese Idee kommen.

Die Blue Box Game Studios hat man bisher noch gar nicht wahrgenommen. Für das erste Spiel eines Entwicklers sieht Abandoned bereits sehr anspruchsvoll aus. Und nicht zuletzt arbeitet Kojima Productions derzeit wohl auch an einem Horror-Spiel, das man „bald ankündigen“ wollte.

Diesen Weg der Schnitzeljagd-Ankündigung wählte Hideo Kojima schon vor einigen Jahren mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, das zunächst als The Phantom Pain des schwedischen Studios Moby Dick Studio angekündigt wurde. Dass Kojima den gleichen Stunt nochmal hinlegt, ist aber auch irgendwie unter seinen Fähigkeiten.

Entwickler Blue Box Game Studios zeigt sich enttäuscht

Der recht unbekannte Entwickler Blue Box Game Studios zeigt sich in einer Stellungnahme enttäuscht. „Wir haben keinerlei Verbindung zu Hideo Kojima, wir haben nicht behauptet eine Verbindung zu haben und es war auch nicht unsere Absicht, ein solches Statement veröffentlichen zu müssen. Wir sind eine kleine Gruppe von Entwicklern und arbeiten mit Leidenschaft an einem Spiel, an dem wir schon lange Zeit arbeiten wollten“, heißt es.

Bislang habe man nur anderen Entwicklern bei ihren Projekten geholfen, jetzt wolle man aber das erste eigene, große Projekt starten. Einerseits ist es einigermaßen traurig, wenn man sein erstes Spiel vorstellt und die Welt hält es „nur“ für einen Kojima-Stunt. Andererseits hat Abandoned nun alle Aufmerksamkeit.

Deshalb noch ein wenig mehr zum Spiel selbst

Die Geschichte des Spiels dreht sich um Jason Longfield (Anagramm auf… hmm, nein), der in einem seltsamen Wald aufwacht. Natürlich ohne Erinnerungen. Er findet heraus, dass er gekiddnaped wurde und aus düsteren Gründen hier ist. Blue Box will eine realistische Gameplay-Erfahrung bieten.

Alles, was ihr macht, soll realistische Auswirkungen haben. Ihr rennt eine Weile – dann ist Jason außer Atem und hat es beim Zielen schwerer. Der DualSense-Controller und 3D Audio sollen für noch mehr Immersion sorgen. Eine Vorstellung mit Gameplay soll es bald geben.

Im Quartal 4 dieses Jahres soll Abandoned erscheinen. Mal sehen.

Bildmaterial: Abandoned, Blue Box Game Studios