Final Fantasy VII Remake: Hört kostenlos die orchestralen Klänge des Spiels

Die Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour verlief im letzten Jahr nicht wie geplant und das setzt sich in diesem Jahr natürlich fort. In einer Woche ist ein Konzert in Osaka, Japan angesetzt. Erst im August geht es dann in Fort Worth, Texas weiter und im September glaubt man, London in Europa bespielen zu können. Ob das alles klappt, steht Pandemie-bedingt natürlich in den Sternen.

Fans von Final Fantasy VII Remake können nun aber trotzdem schon einen ausführlichen Blick (und natürlich ein Ohr) auf das Konzert werfen. Ein neuer Trailer zeigt Aufnahmen der Aufführung vom 13. Februar 2021 im Tokyo International Forum A in Japan. Das Konzert fand als Livestream statt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, die Macher hatten im Vorlauf „ein paar Dinge“ zum Final Fantasy VII Remake versprochen, aber das bezog sich nur auf die Musik.

16 Minuten des Konzerts könnt ihr nun erleben. Ursprünglich musste man für den Livestream etwa 4.500 Yen bezahlen. In Tourplan zum Final Fantasy VII Remake Konzert stehen neben London auch Barcelona und Paris, leider aber bislang keine deutsche Stadt.

Das ist der Stand von Final Fantasy VII Remake Episode 2

Erst im Dezember durften wir erfahren, dass die Entwicklung der nächsten Episode von Final Fantasy VII Remake gut voranschreitet. Und dass die „neue Welt“ von Final Fantasy VII mit dem ersten Teil gerade erst ihren Anfang gefunden hat.

Im Januar sagte man uns, man wolle uns mit Episode 2 überraschen! Square Enix hat offenbar noch viel vor. Zunächst muss Episode 2 allerdings erstmal offiziell vorgestellt werden. Denn obwohl die Entwickler bereits viel darüber gesprochen haben, haben wir bisher noch überhaupt nichts zur Fortsetzung gesehen.

Neben Episode 2 könnten uns parallel auch noch andere Überraschungen rund um Final Fantasy VII erwarten. Square Enix arbeitet an Final Fantasy VII Ever Crisis und an Final Fantasy VII The First Soldier. Geplant ist außerdem die deutschsprachige Lokalisierung des Romans Final Fantasy VII: The Kids Are Alright. Ebenfalls schon einen festen Termin hat der Final Fantasy VII Remake Material Ultimania. Der dicke Wälzer wird lokalisiert!

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO