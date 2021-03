Pokémon Schwert & Schild: Holt euch einen kostenlosen Dynakristall bei neuer Verteilaktion

Schon wieder ein Geschenk! The Pokémon Company meint es gut mit uns. Nach dem Schillernden Riffex und dem besonderen Pikachu mit der Attacke Gesang könnt ihr euch jetzt den nächsten kostenlosen Bonus für Pokémon Schwert und Schild abholen. Bei GameStop hat eine neue Verteilaktion begonnen.

Auf der Aktionsseite könnt ihr euch einen Code für einen Dynakristall abholen, den ihr anschließend mit der Funktion „Geheimgeschenk“ im Spiel einlösen könnt. Durch diesen Dynakristall bekommt ihr die Chance auf ein Gigadynamax-Schlapfel oder Gigadynamax-Drapfel. Der Code ist bis 26. April 2021 erhältlich.

Wenn ihr den Dynakristall in die Wachturm-Ruine in der Naturzone einwerft, könnt ihr ein 4-Sterne-Raid mit den beiden Gigadynamax-Pokémon starten. Die Verteilung findet anlässlich der neuen Sammelkarten-Erweiterung Pokémon Schwert & Schild – Kampfstile statt.

Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Pokémon

Anders als die Zelda-Serie (bisher) ließ uns Pokémon auch nicht mit der Party allein. Bei Pokémon Presents gab es kürzlich allerhand Neuigkeiten. Pokémon-Legenden: Arceus soll zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Außerdem kündigte man das von vielen Fans ersehnte Remake der vierten Generation an. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verschlägt es euch einmal mehr nach Sinnoh, diesmal aber in runderneuerter Optik. Obendrein gab es einen neuen Trailer zu New Pokémon Snap, das schon am 30. April erscheint.

