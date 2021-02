Nintendo Direct für den 17. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit angekündigt

Nintendo hat heute angekündigt, worauf viele Fans schon seit Monaten warten. Eine neue Ausgabe von Nintendo Direct! Wie immer natürlich kurzfristig. Schon morgen Abend um 23 Uhr deutscher Zeit geht es los. Die Laufzeit ist mit stolzen 50 Minuten angesetzt.

Schwerpunkt sind laut Nintendo bereits verfügbare Spiele „wie Super Smash Bros. Ultimate“ und Spiele, die noch in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen. Das grenzt die Sache ziemlich ein, aber Neuankündigungen sind deshalb natürlich nicht auszuschließen.

Es ist das erste „echte“ Nintendo Direct seit September 2019, wie Jason Schreier weiß. Seitdem gab es nur Spezialausgaben zu bestimmten Einzelspielen, die beliebten Indie-World-Präsentationen oder „Partner Directs“.

Was wünscht ihr euch?

Glücklicherweise müssen wir nicht lange warten, bis wir mehr erfahren. Schauen wir trotzdem mal, was zuletzt so in der Gerüchteküche köchelte. Da wäre zum Beispiel das neue Projekt von Entwickler Grezzo, das sich viele wohl als Remaster von Skyward Sword ausmalen. Der zeitliche Rahmen spricht aber dagegen. Gut möglich ist es trotzdem, dass wir im Direct morgen etwas zu Zelda sehen. Denn der 35. Geburtstag der Marke fällt ins erste Halbjahr.

Hoffen dürften viele Fans auch auf The Great Ace Attorney Chronicles. Diese Sammlung schwirrt schon seit Monaten in den Gerüchteküchen umher. Zuletzt wurde sie in Taiwan einer Prüfung unterzogen. Dass sie kommt, scheint fast klar. Ob sie aber auch lokalisiert wird? Die beiden Spiele der Reihe sind bislang nämlich Japan-exklusiv.

Neben Zelda feiert auch eine andere sehr prominente Reihe in diesem Jahr Geburtstag. Pokémon wird 25 Jahre alt und so ein paar Details rund um die Feierlichkeiten gibt es zwar schon, aber das konnte Fans bisher nicht vom Hocker hauen. Gut möglich, dass Pokémon-Fans morgen feiern können.

Womit wir fest rechnen können, ist natürlich Super Smash Bros. Ultimate. Zumal es Nintendo ja auch explizit ankündigt. Hier dürfte uns die nächste Charaktervorstellung erwarten. Des Weiteren dürfen wir uns vermutlich auch auf neues Material zu Bravely Default II, Monster Hunter Rise und New Pokémon Snap freuen. Auch Rune Factory 5 und Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheinen schon bald.

Oder…. etwa Bayonetta 3? Na gut, das wagen wir mal nicht zu hoffen.

Bildmaterial: Nintendo