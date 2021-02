Link’s-Awakening-Entwickler Grezzo sucht derzeit Personal für ein neues Projekt

Wie aus aktuellen Stellenanzeigen hervorgeht, sucht Entwickler Grezzo derzeit neue MitarbeiterInnen für ein neues Projekt. Gesucht werden unter anderem ein Effekt-Designer und ein UI-Designer. Die Ausschreibung nutzt außerdem die Worte „medieval“ und „stylisch“ für das Projekt. All das verrät uns natürlich letztlich nicht viel, aber ein Blick auf die letzten Arbeiten von Entwickler Grezzo lässt natürlich Zelda-Fans hoffen.

Grezzo hat sich in den letzten Jahre sozusagen als Experte für Zelda-Portierungen hervorgetan. Man arbeitete an den beiden Portierungen von Ocarina of Time und Majora’s Mask für Nintendo 3DS ebenso wie an Zelda: Tri Force Heroes und zuletzt vor allem an Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch.

Die Zelda-Serie feiert in wenigen Tagen ihren 35. Geburtstag und weitere Zelda-Remaster würden gut ins Geburtstagsjahr passen. Ein Remaster zu Skyward Sword köchelt schon lange in der Gerüchteküche und viele Zelda-Fans hoffen darauf. Andere wiederum nicht, aber das ist eine andere Geschichte.

Grezzo entwickelt aber nicht nur für Nintendo

Auf der anderen Seite wäre der zeitliche Ansatz natürlich kein passender. Ein Remaster, das noch im Jubiläumsjahr erscheinen soll, müsste sich derzeit schon auf der Zielgeraden der Entwicklung befinden und nicht in den Anfängen.

Und dann ist es natürlich auch so, dass Grezzo keineswegs exklusiv für Nintendo entwickelt. Zwar waren viele Arbeiten des Studios in den letzten Jahren für Nintendo, aber man arbeitete zum Beispiel auch an The Legend of Legacy oder The Alliance Alive für FuRyu.

Gegründet wurde Grezzo übrigens erst im Dezember 2006. Seit 2007 ist ein gewisser Koichi Ishii der CEO der Firma. Sein Name ist fest verbunden mit der Mana-Serie, die er viele Jahre bei Square Enix betreut. Außerdem hob er legendäre Final-Fantasy-Kreaturen wie den Chocobo oder den Moogle aus der Taufe. Mit Ever Oasis durfte Ishii bei Grezzo auch schon eine eigene IP entwickeln, die Nintendo für Nintendo 3DS veröffentlichte.

