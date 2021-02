FPS Boost: Neues Feature für Xbox Series macht Abwärtskompatibilität noch attraktiver

Viele Nintendo- und PlayStation-SpielerInnen dürften Xbox um das gelungene Programm zur Abwärtskompatibilität beneiden. Ihr könnt beispielsweise das alte Lost Odyssey (360) auf eurer Xbox One oder Xbox Series spielen. Ganz einfach, mit der originalen Disc.

Nahezu alle abwärtskompatiblen Spiele profitieren auf Xbox Series von kürzeren Ladezeiten oder Quick Resume sowie anderen Vorteilen. Dank Optimierungen sehen die meisten Spiele auch besser aus. Nun erweitert Microsoft das Gesamtpaket um ein weiteres Feature.

Mit dem neuen FPS Boost könnt ihr abwärtskompatible Spiele zukünftig mit noch besserer Performance spielen. Das Feature erhöht die Bildwiederholungsrate von ausgewählten Games und sorgt so für ein angenehmeres Spielgefühl. Dazu ist kein Update durch die EntwicklerInnen notwendig.

Der FPS Boost soll die Bildwiederholungsrate in einigen Fällen verdoppeln, in manchen sogar vervierfachen. Zum Start des Programms wird FPS Boost von diesen fünf Spielen unterstützt:

Far Cry 4

New Super Lucky’s Tale

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

Über erweiterte Menüpunkte in den Systemeinstellungen der Xbox Series kann der FPS Boost aktiviert oder deaktiviert werden. New Super Lucky’s Tale läuft laut Microsoft mit 120 Bildern pro Sekunde und UFC 4 bietet speziell auf der Xbox Series S eine verbesserte Framerate-Performance, läuft dabei auf 60 fps.

In Kürze will man weitere Spiele vorstellen. Außerdem sollen eine Vielzahl der Spiele, die von FPS Boost profitieren, zukünftig auch Teil des Xbox Game Pass werden. Auf New Super Lucky’s Tale und Sniper Elite 4 trifft dies bereits zu.

Bildmaterial: Microsoft