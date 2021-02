The Great Ace Attorney Chronicles in Taiwan für PS4, Switch und Xbox eingestuft

Das taiwanesische Rating-Board ist inzwischen wohl so etwas wie der Erzfeind der PR-Maschine. Die taiwanesische Stelle für die Alterseinstufung von Videospielen ist einmal mehr aktiv geworden und hat ein bisher unangekündigtes Spiel in seine Prüfdatenbank aufgenommen. Anders als bei Trademark ist das Ende vom Lied fast immer eine anschließende offizielle Ankündigung.

Diesmal ist Capcom der Leidtragende. Das Taiwan Digital Game Rating Committee hat ein gewisses The Great Ace Attorney Chronicles für PlayStation 4, Switch und PCs eingestuft. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um eine Sammlung von The Great Ace Attorney und The Great Ace Attorney 2. Fans sind natürlich aus dem Häuschen, denn beide 3DS-Spiele sind bisher nicht im Westen erschienen. Eine Lokalisierung wäre natürlich fantastisch. Eine offizielle Ankündigung steht natürlich weiterhin aus.

Besonders heikel ist das Rating auch, weil The Great Ace Attorney Chronicles schon im November einmal auftauchte. Damals allerdings unter noch ärgerlicheren Umständen, nämlich nach einem Angriff auf Capcom.

Ein Spin-off der Ace-Attorney-Serie

The Great Ace Attorney ist eine Spin-off-Serie der Ace-Attorney-Reihe, die zum Ende des 19. Jahrhunderts spielt, also in Japans Meiji-Ära und zur Zeit des britischen Viktorianismus. Hauptfigur ist Ryūnosuke Naruhodō, ein englischer Student, den es an die Teito Yūmei University verschrieben hat. Er ist ein direkter Vorfahre von Ace-Attorney-Protagonist Phoenix Wright.

Zu den weiterhin eingestuften Spielen in Taiwan zählen außerdem eine PS5-Version von Genshin Impact, Tales from the Boderlands für Nintendo Switch, Secret Neighbor für Switch und Snowrunner für Switch. Mal sehen…

Seht nachfolgend einen alten Trailer zu The Great Ace Attorney 2:

via Gematsu, Bildmaterial: The Great Ace Attorney 2, Capcom