Hideki Kamiya will in diesem Jahr endlich ein Update zu Bayonetta 3 geben

Am 8. Dezember 2017 wurde Bayonetta 3 bei The Game Awards angekündigt. Damals gab es nichts Konkretes zum Spiel, seither auch nicht. Zum Jahreswechsel sprach Hideki Kamiya bereits kurz über den Stand der Entwicklung, aber auch das war nicht sehr aufschlussreich. Während eines Streams von Arcade Archives äußerte Kamiya nun die Hoffnung, in diesem Jahr ein Update zu Bayonetta 3 geben zu können. Dasselbe gilt „für einige noch nicht angekündigte Projekte“, so Kamiya. Bei PlatinumGames ist also offenbar einiges am Laufen.

Vielleicht sehen wir also auch mehr zu Project G.G. – dieser Titel wurde erst im Februar 2020 angekündigt. Bei Project G.G. handelt es sich um das erste Spiel in der Geschichte von PlatinumGames, über welches das Studio die volle Kontrolle hat und gleichzeitig als Publisher auftritt. Zudem arbeitet man zusammen mit Square Enix an Babylon’s Fall. Und auf der Platinum-4-Website ist nach wie vor ein Punkt offen.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo, PlatinumGames