Final Fantasy VII Remake: Enthüllung beim Konzert am Wochenende versprochen

Am Wochenende findet in Japan das Final Fantasy VII Remake Orchestra Concert statt. Weil auch Japan nicht von der Coronavirus-Pandemie verschont geblieben ist, wird es ein Online-only-Konzert. Für 4.500 Yen kann man sich in Japan einen Onlinezugang zu diesem Konzert kaufen. Und es könnte sich auch abseits der fantastischen Musik lohnen. Wie Co-Director Motomu Toriyama in einer neuen Videobotschaft verkündet, wird es ein spezielles Rahmenprogramm geben. Die verlässliche @aitaikimochi hat das Video mit englischen Subs versehen.

„Das Konzert wird nicht nur Musik aus dem Original bieten, sondern auch Stücke aus dem Remake, die wir extra neu angefertigt haben. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie sie das Orchester interpretiert“, so Toriyama zunächst in der Videobotschaft. Und er führt fort: „Zusätzlich zu dieser Performance haben wir auch noch ein zusätzliches Programm geplant. Es wird ein paar Dinge rund um Final Fantasy VII Remake geben, die wir nur in diesem Konzert enthüllen. Ich werde auch mit dabei sein, also schaltet bitte ein!“

Nun könnten wir natürlich wild anfangen, zu spekulieren. Machen wir aber nicht, das überlassen wir euch. Allerdings gibt es noch ein paar Randnotizen zur Einordnung. Der offizielle Square-Enix-Music-Account bei Twitter gibt sich seit Tagen größte Mühe, auf das Konzert aufmerksam zu machen. Jeden Tag gibt es eine Videobotschaft eines Entwicklers oder Komponisten, auch Kitase war schon dran. Das ist durchaus auffällig.

Und Enthüllungen während eines solchen Konzerts sind nicht ungewöhnlich. Im Juni 2017 betrat Überraschungsgast Tetsuya Nomura die Bühne beim Kingdom Hearts Orchestra in Los Angeles und präsentierte exklusiv für das Publikum dort einen brandneuen Trailer zu Kingdom Hearts 3 zu einem Zeitpunkt, als das durchaus noch aufsehenerregend war.

Der Rest obliegt eurer Vorstellungskraft.

Das Final Fantasy VII Remake Orchestra Concert findet am 13. Februar (Samstag) um 17 Uhr japanischer Zeit statt. Bei uns ist es dann erst 9 Uhr morgens. Beste Zeit am Wochenende also!

Das ist der Stand von Final Fantasy VII Remake Episode 2

Erst im Dezember durften wir erfahren, dass die Entwicklung der nächsten Episode von Final Fantasy VII Remake gut voranschreitet. Und dass die „neue Welt“ von Final Fantasy VII mit dem ersten Teil gerade erst ihren Anfang gefunden hat. Zuletzt sagte man uns, man wolle uns überraschen! Square Enix hat offenbar noch viel vor. Zunächst muss Episode 2 allerdings erstmal offiziell vorgestellt werden. Denn obwohl die Entwickler bereits viel darüber gesprochen haben, haben wir bisher noch überhaupt nichts zur Fortsetzung gesehen.

Neben Episode 2 könnten uns parallel auch noch andere Überraschungen rund um Final Fantasy VII erwarten. In den letzten Wochen sicherte sich Square Enix weltweit Trademarks, die mit dem Original in Verbindung stehen. Darunter auch Ever Crisis. Geplant ist außerdem die deutschsprachige Lokalisierung des Romans Final Fantasy VII: The Kids Are Alright.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO