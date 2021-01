Final Fantasy VII: Square Enix sichert sich „Ever Crisis“ auch im Westen

Vor einigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass sich Square Enix in Japan die Trademarks „Ever Crisis“ und „The First Soldier“ gesichert hat und außerdem das Logo der Shinra Electric Power Company. Nun wurde Ever Crisis auch in Europa sowie Kanada durch Square Enix registriert.

In Europa wurde das Trademark zu Ever Crisis in verschiedenen Kategorien hinterlegt. Neben Büchern, Figuren und Co. auch in der Kategorie 9: Videospiele. Nach wie vor hat sich Square Enix natürlich nicht zu den Trademarks geäußert. Aber mit der Registrierung im Westen steigen die Chancen, dass wir bald etwas darüber erfahren.

Before Crisis, Crisis Core… Ever Crisis?

Bei Ever Crisis denken wir sofort an das ähnlich klingende Before Crisis und Crisis Core. Before Crisis: Final Fantasy VII war ein Mobile-Game, das 2004 veröffentlicht wurde. Crisis Core: Final Fantasy VII erschien 2007 für Sony PSP. Beide Spiele gehören zur Final Fantasy VII Compilation. Bei The First Soldier denken wir an Sephiroth. Die ersten Mitglieder der Elite-Truppe SOLDAT entstanden in Experimenten, bei denen auch Sephiroth erschaffen wurde. Und was die Shinra Electric Power Company ist, müssen wir euch kaum erklären.

Was die Trademarks bedeuten, ist natürlich vollkommen offen. Natürlich steht es zu vermuten, dass es sich um wie auch immer geartete Produkte zu Final Fantasy VII handelt. Dass Square Enix ein Großprojekt wie das Final Fantasy VII Remake mit begleitenden Veröffentlichungen angeht, das wäre allerdings keine Überraschung. Was es genau ist – und ob es überhaupt etwas wird – das muss sich aber noch zeigen.

Aber dann… ist da natürlich noch…

Advent Children

Before Crisis

Crisis Core

Dirge of Cerberus

Ever Crisis…

Was würdet ihr euch wünschen?

Erst in diesen Tagen durften wir erfahren, dass die Entwicklung der nächsten Episode von Final Fantasy VII Remake gut voranschreitet. Und dass die „neue Welt“ von Final Fantasy VII mit dem ersten Teil gerade erst ihren Anfang gefunden hat. Und was Final Fantasy VII Remake mit dem japanischen Feiertag Seijin no Hi zu tun hat, erfahrt ihr hier.

