Final Fantasy VII Remake: Entwickler wollen mit Episode 2 wieder überraschen

An diesem Wochenende findet in Japan die CEDEC+ Kyushu 2020 Online statt und Teil der Veranstaltung war auch ein Panel mit Yoshinori Kitase und Final Fantasy VII Remake Co-Director Naoki Hamaguchi. Die verlässliche und sorgfältige @aitaikimochi hat sich das Panel angesehen und einige interessante Details übersetzt.

Hamaguchi legt zum Beispiel darf, in welchem Ausmaß man die Welt in der zweiten Episode von Final Fantasy VII Remake darstellen will. Er veranschaulichte dies anhand des ersten Spiels. So habe man im Original nie einen Eindruck davon bekommen, wie „die Platte“ von den Slums aus aussieht und umgekehrt. Im Remake konnte man SpielerInnen diese Perspektive endlich bieten. Das will man auch auf die Welt in der zweiten Episode übertragen. Der Moderator fragt daraufhin, ob Hamaguchi damit die Welt außerhalb von Midgar meint. Hamaguchi bejaht das und sagt, das sei leider das einzige, was er zum zweiten Teil verraten könne.

Die Erwartungen erfüllen – und auch nicht

Ein Remake zu Final Fantasy VII zu entwickeln, das würde nicht einfach werden. Das wussten die Entwickler schon vor der ersten Episode. Das Original bot viel Raum für Interpretationen und eigene Vorstellungen. Die kann man mit dem Remake natürlich genau treffen, oder auch verfehlen. Eine große Unsicherheit, die zum Beispiel Szenario-Autor Kazushige Nojima umtrieb. Inzwischen sehen die Entwickler diese Umstände auch als Chance, zumindest wenn man die Worte von Kitase richtig interpretiert.

Die, die das Original gespielt hätten, wüssten natürlich, was in der Story geschehen sei. Das würde den Entwicklern die Möglichkeit geben, den Fans etwas zu liefern, was sie erwarten. Aber man wolle den Fans nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern sie auch überraschen. Die, die den ersten Teil des Remakes schon gespielt haben, hätten bereits eine Idee davon. Man wolle ein Spiel erschaffen, das den Erwartungen der Fans standhält, aber sie auch überrumpelt und umwirft („throw them off“, „いい意味で裏切る“) – auf eine gute Art und Weise allerdings.

Das ist natürlich ein wenig kryptisch. Was Kitase damit meint ist wohl, dass man die Fans überraschen möchte. Mit Entwicklungen, die sie nicht erwarten. Und Erwartungen, die auch „positive Weise“ nicht erfüllt werden. Und im besten Falle kommen diese natürlich gut an. Was meint ihr?

Einige Veränderungen gab es auch personell im Entwicklerteam. So erklärt Hamaguchi, dass ein Großteil der Entwickler der ersten Episode daran mitwirken wollte, weil sie Fans des Originals waren. Zum Team sind mit Episode 2 aber auch viele EntwicklerInnen gestoßen, die nun speziell deshalb mit daran arbeiten möchten, weil die erste Episode gespielt hätten. Hamaguchi hofft, dass dieser Umstand dem Team neue und frische Ideen bringt. Speziell auch in Sachen Kampfsystem. Wir dürfen also gespannt sein.

Das ist der Stand von Final Fantasy VII Remake Episode 2

Erst im Dezember durften wir erfahren, dass die Entwicklung der nächsten Episode von Final Fantasy VII Remake gut voranschreitet. Und dass die „neue Welt“ von Final Fantasy VII mit dem ersten Teil gerade erst ihren Anfang gefunden hat. Square Enix hat offenbar noch viel vor. Zunächst muss Episode 2 allerdings erstmal offiziell vorgestellt werden. Denn obwohl die Entwickler bereits viel darüber gesprochen haben, haben wir bisher noch überhaupt nichts zur Fortsetzung gesehen.

Neben Episode 2 könnten uns parallel auch noch andere Überraschungen rund um Final Fantasy VII erwarten. In den letzten Wochen sicherte sich Square Enix weltweit Trademarks, die mit dem Original in Verbindung stehen. Darunter auch Ever Crisis. Geplant ist außerdem die deutschsprachige Lokalisierung des Romans Final Fantasy VII: The Kids Are Alright.

via aitaikimochi, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO